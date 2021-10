Adani: “In Italia manca la cultura dell’accademia, si mira solo all’affare”

L'evidenza del binomio a cui punta il calcio italiano secondo il nuovo volto di Rai Sport

Nel corso della puntata di ieri sera della Bobo Tv, Lele Adani ha fatto una breve analisi sulla panoramica del calcio in Italia dal punto di vista meramente sistemico:"Manca la cultura dell'accademia, che caratterizza per esempio la progettualità spagnola. Non c'è un modello basato sulla crescita e sulla progettualità, si punta sul binomio risultato sportivo-affare, ma se vogliamo raggiungere i principali club europei, toccherà uniformarci alla cultura del lavoro progressivo".