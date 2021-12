Adani: “Gagliardini è una riserva, ma quando gioca non fa rimpiangere i titolari”

L'ex difensore a '90esimo minuto': "È un giocatore di rendimento, io credo stia facendo il suo"

Ospite in studio come di consueto nello studio di '90esimo' su Rai 2, Lele Adani ha risposto a domanda su Roberto Gagliardini, autore del gol dell0 0-5 contro la Salernitana: "Se ha rispettato le attese all'Inter? È stato acquistato per una cifra molto alta. All'Inter è una riserva, ma quando gioca non fa rimpiangere i titolari. È un giocatore di rendimento, io credo stia facendo il suo".