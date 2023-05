Alla luce di quanto visto nell'euroderby d'andata, Lele Adani ammette di aver sbagliato le sue valutazioni in fatto di pronostico puntando tutto sul Milan, travolto dall'Inter nel primo atto contro l'Inter: "All'andata non ho visto le cose che pensavo di vedere dal Milan, in questo momento ha problemi di diversa natura che non c'entrano con la presenza o meno di Leao - le parole dell'ex difensore durante la 'Bobo Tv' -. Prende gol incredibili, è molto vulnerabile e si è visto anche contro l'Inter.

Io ho sempre creduto nei rossoneri, in Pioli, nel fatto che tirino fuori qualcosa contro pronostico. Ma dopo la prima partita, se facciamo un giochino, dico che ha il 5% di possibilità di passare il turno, a meno che l'Inter gli faccia un sacco di regali di Natale".