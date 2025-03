I numeri dell'Inter non passano di certo inosservati. Da qualche minuto è iniziato il mese di aprile e i nerazzurri sono all'interno di tre competizioni e le stanno onorando molto bene. Questo sarà un mese rilevante per le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi. Nel corso della puntata di questa sera di Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così del rendimento casalingo del biscione, analizzandolo in chiave numerica: "L'Inter in casa ha fatto 11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, totalizzando ben 36 punti. Solamente Bayern e Real hanno fatto meglio. Il collettivo è forte per esperienza e abitudine a giocare su certi livelli".