Adani: “Il processo di scolarizzazione di Dumfries non è ancora finito”

Intervenuto nel corso della ‘Bobo TV’ su Twitch , l’opionionista Lele Adani parla così dei nuovi acquisti in casa nerazzurra alla luce dell’esordio vincente in campionato contro il Genoa: “Il processo di scolarizzazione di Dumfries non è finito. Lui in poco tempo ha recuperato arrivando ad essere capitano del PSV. Lukaku in Italia nei due anni è migliorato tantissimo rispetto agli anni precedenti, Dzeko sicuramente ha già i movimenti da grande attaccanti. Dumfries deve ancora migliorare, non è detto che sarà mai come Hakimi, che comunque era cresciuto tanto in Italia. Anche nell’ottica dell’ultima punta che deve arrivare, p ovvio che non si può prendere il più forte, ma devi restare in certi parametri. Icardi e Lautaro Martinez sono stati presi da ragazzi, quindi l’Inter ha dimostrato di saperle fare bene certe cose. Grazie al lavoro possono nascere delle opportunità che non ti aspetti”.