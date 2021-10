Adani: “Dove trova lo spazio Sanchez per la palla a D’Ambrosio? Geniale”

Il commento dell'opinionista di Rai Sport

Nella puntata di ieri sera alla "Bobo Tv", c'ha pensato Lele Adani ad esaltare la grande prestazione di Alexis Sanchez contro l'Empoli: "Ma non era finito? - commenta con tono polemico -. La palla a D'Ambrosio? Non c'è spazio, è geniale. L'Inter ha qualcosa di superiore rispetto agli altri in termini di gruppo, chi sa di non essere titolare dà comunque il massimo ed è un grande atteggiamento, e questo conta".