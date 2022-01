Adani: “Dimarco poteva esserci allo stage. Mancini punta su Sensi”

Le parole dell'opinionista nel corso della Bobo TV

Presente come sempre nella ‘Bobo TV’ su Twitch, Lele Adani ha commentato le convocazioni di Roberto Mancini per lo stage di Coverciano: “Mancini conosce bene Balotelli e in questo momento sta guardando anche oltre lo stage. Sa che Balotelli ti può dare quella follia e quella fantasia che ti garantiscono in pochi. Mancini ha bisogno di Balotelli e lo conosce bene, questa chiamata è sicuramente intrigante. Sono convinto che negli ultimi minuti della gara di Belfast all'Italia sarebbe servito proprio uno come Mario. Dimarco non c’è, ma secondo me ci poteva essere. Sensi il giorno delle convocazioni per l'europeo era tra i convocati, poi si è infortunato e allora ha chiamato Pessina. Mancini lo stima e punta ancora su di lui”.