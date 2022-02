Adani: “Derby vinto con rabbia dal Milan. Vi spiego cosa non ha funzionato nell’Inter”

L'ex difensore: "Dominio nerazzurro per un'ora. Contatto Giroud-Sanchez? Il colpo sul pallone arriva prima del colpo sull'uomo"

"Il Milan ha vinto una partita con rabbia, orgoglio e carattere, con il recupero in avanti, ribaltando una condizione che era ormai tutta dalla parte dell'Inter, tanto è vero che i nerazzurri non hanno più giocato". Questa l'analisi di Lele Adani, ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2. "I rossoneri - prosegue l'ex difensore nerazzurro - ci hanno insegnato per l'ennesima volta che questa squadra non muore mai e che anche a livello di spirito sa come soffrire e resistere: grazie all'atteggiamento, il Milan ha ribaltato un derby che lo rimette pienamente in corsa per lo scudetto".