Adani: “Derby, Inter paralizzata senza volerlo. I cambi? Hanno vinto la Supercoppa”

L'ex difensore alla Bobo Tv: "Perché c'è sempre da criticare se la partita va in un certo modo? Quindi ora è colpa di Sanchez, Vidal non è entrato bene..."

"Il derby? Questo Milan ci ha dimostrato che l'improbabile può accadere, pur essendo nettamente inferiore all'Inter a livello di valori". Nel consueto appuntamento della Bobo TV, Lele Adani fotografa così la rimonta dei rossoneri ai danni dei cugini nella stracittadina di sabato. Entrando in seguito nel merito di una partita che ha cambiato improvvisamente padrone dopo il 70': "L'Inter non aveva intenzione di uscire dalla partita, ma si è paralizzata - aggiunge l'ex difensore -. Sui cambi di Inzaghi dico che quattro dei cinque giocatori entrati hanno portato la Supercoppa italiana, perché c'è sempre da criticare se la partita va in un certo modo? Quindi ora è colpa di Sanchez, Vidal non è entrato bene... La partita dei nerazzurri è stata grande, ma ciò non toglie i meriti al Milan".