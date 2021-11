Adani: “Dall’Inter mi aspetto che faccia qualcosa di più con le sue pari grado”

L'ex difensore durante la 'Bobo Tv': "Zero vittorie con le big, nel derby d'Italia c'è la responsabilità della gestione dell'ultima mezzora"

Battuti Udinese ed Empoli, ora l'Inter deve fare uno step che non le è mai riuscito in questa stagione: imporsi contro una grande. A sottolinearlo è Lele Adani, ospite della 'Bobo Tv', nel tradizionale appuntamento del lunedì: "Mi aspetto che l'Inter con le sue pari grado faccia qualcosa in più perché non ha ancora vinto - evidenzia l'ex difensore -. Con la Juve c'è la responsabilità della gestione dell'ultima mezzora: doveva mettersi in condizione di ripartire, perché se vivi nell'area di rigore può succedere l'episodio di Dumfries".