Adani: “Correa + Dzeko-Lautaro è possibile. E Sanchez è il miglior trequartista”

L'analisi dell'ex difensore durante la Bobo tv: "Con la Samp ho visto un'Inter meno brillante"

Si analizza il week-end del calcio italiano durante la Bobo Tv, sul canale Twitch di Vieri. Il focus, ovviamente, finisce anche sull'Inter, fermata sul pari a Marassi dalla Samp: "Ho visto un'Inter meno brillante, un po' l'Inter di Conte - dice Lele Adani -. Dopo la sosta è sempre molto difficile esprimersi al meglio per le big; Dzeko ha fatto meno bene, ma al 90' è stato in grado di legare il gioco. Poi penso che gli devi concedere qualche pausa, la chiave è far giocare Correa con Lautaro. Loro tre assieme? In 25 partite in Serie A puoi farlo, e non dimentichiamo anche Sanchez che è il migliore come trequartista".