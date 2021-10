Adani: “Conte dava la tenuta nei 90′. L’Inter di Inzaghi non batte squadre forti”

"Poteva vincere le partite con Lazio, Atalanta, Shakhtar e Real, ma non è riuscita a farlo in nessuna delle quattro"

Cosa dava Conte in più rispetto a Inzaghi? Daniele Adani, opinionista in studio a '90esimo minuto' su Rai 2, spiega la sua tesi: "La tenuta nei 90 minuti. L'Inter contro squadre forti, parlo di Lazio e Atalanta in campionato e delle due squadre che fanno la Champions League nel suo girone, Shakhtar e Real Madrid, non ha mai vinto. È partita bene, ha giocato frazioni di partita buone, poteva vincerle tutte e quattro ma non ne ha vinta nessuna delle quattro. Perché la partita si gioca 90 minuti e all'Inter manca la tenuta nei 90' contro squadre forti. Non dimentichiamo che i nerazzurri sono la squadra che ha lo scudetto sulla maglia".