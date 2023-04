Lele Adani ha commentato Inter-Juventus alla Bobo Tv: "Chi andrà in finale tra Inter e Milan farà 13 partite di Champions League, quindi tutte. L'Inter ha anche un'altra cosa importante da giocarsi, mentre la Juve ne ha fatte solo sei quindi la Coppa Italia era un obiettivo importante. Faccio questa premessa perché mercoledì sera Inter-Juve si contrapponeva a livello mondiale a Manchester City-Arsenal. Quindi, dico alla Juve: come si può cominciare così una partita? Sappiamo che ci possono stare certi inizi di partita da giocatori, ma come si può iniziare una partita così?".

L'analisi è proseguita: "Poi mi tocca anche andare oltre, c'è il rispetto per i tifosi. Vanno richiamati i comportamenti, come viene vista all'esterno. Le valutazioni ormai sono ripetitive, l'ennesima opportunità di vincere un trofeo se n'è andata per la Juve, che è totalmente disconnessa al suo valore e alla sua storia. Inzaghi è Cruijff in contronto ad Allegri".