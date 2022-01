Adani: “Caos Covid? Ennesima sconfitta, abbiamo mostrato il peggio”

"L'emergenza c'è da mesi, assurdo ridursi all'ultimo momento", ha aggiunto l'opinionista

Intervenuto ai microfoni di ’90° Minuto’, l’ex calciatore Daniele Adani parla così della Serie A che ha visto molte gare rinviate per causa Covid: “Io credo che se dovevamo arrivare oggi per scegliere cosa fare della prossima giornata, direi che abbiamo sbagliato. L’emergenza c’è da diversi mesi, arrivare all’ultimo è l’ennesima sconfitta di un Paese che molte volte mostra il peggio quando invece dovrebbe rimanere unito. È difficile esprimersi, non è facile essere un calciatore in questo momento. Lo spettacolo offerto ovviamente non è all’altezza ed è difficile anche dare valutazioni unitarie sul campionato. Non abbiamo mostrato la nostra miglior faccia”.