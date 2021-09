Adani: “Barella recupera, costruisce, segna e fa segnare. Dimarco è da Nazionale”

"L'Inter è una squadra libera. Ora deve dare continuità al lavoro di Conte aggiungendo varietà di gioco anche con i cambi"

Daniele Adani, ospite al debutto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, ha analizzato il 2-2 dell'Inter con l'Atalanta soffermandosi in particolare sul ruolo di Niccolò Barella, protagonista in entrambi i gol dei nerazzurri di Inzaghi: "Barella si trova sempre nelle zone di campo giuste, dove riesce a essere creativo, decisivo, ispirato. Un anno fa fu il migliore con De Paul e Kessié, oggi recupera, costruisce e rifinisce, segna e fa segnare. Gioca 90 minuti equilibrati, è maturato". Poi sui tanti gol segnati: "L'Inter è una squadra che gioca bene, libera. Ora deve dare continuità al lavoro di Conte aggiungendo varietà di gioco anche con i cambi. Ad esempio c'è Dimarco che per me è da Nazionale".