Adani ammette: “Non mi aspettavo un’Inter prima con questo stile così presto”

L'ex difensore durante la Bobo Tv: "La mano di Inzaghi si vede dentro la base costruita da Conte"

Il confronto tra l'Inter di Conte e Inzaghi è uno dei temi portanti dalla puntata odierna della Bobo Tv odierna. Nella discussione, si inserisce anche l'analisi di Lele Adani che prova a equilibrare le opinioni opposte di Cassano e Vieri: "La mano di Inzaghi si vede dentro la base costruita da Conte - spiega l'ex difensore -. Ora c'è autostima, la squadra è talmente consapevole che si concede il lusso non dico di scherzare gli avversari ma di scegliere come concludere le azioni. Un mese fa era a -7 dal primo posto, virtualmente a -10 dopo il gol di Zielinski, ieri è andata avanti da sola a +1. Il primato è più che mai meritato; io non mi aspettavo, e lo evidenzio, che raggiungesse la vetta con questo stile riconoscibile così presto: complimenti".