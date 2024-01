Nel commentare il botta e risposta verbale tra Beppe Marotta e Max Allegri sulla lotta scudetto, Lele Adani ha detto la sua nello studio della 'Domenica Sportiva': "La battuta d Allegri? Direi che non l'hanno presa benissimo gli interisti - le parole dell'ex difensore -. Allegri è bravo in queste cose qua, a mandare messaggi criptici. Non che sia giusto farlo, ma ne è capace. Inter e Juve meritano di stare lì in alto in classifica, il duello non si deciderà solo nel derby d'Italia ma durerà fino alla fine".