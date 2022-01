Adani: “Adesso stiamo vedendo il miglior Calhanoglu da quando è in Italia”

"Adesso a centrocampo il suo posto con Barella e Brozovic non è più in discussione"

Intervenuto ai microfoni della ‘Bobo TV’, Daniele Adani parla così dell’ottimo momento vissuto da Hakan Calhanoglu: “All’inizio ha avuto un mese di adattamento direi naturale, poi però è stato uno dei giocatori più importanti della squadra. Sta giocando, segna e fa segnare, alleggerisce Brozovic a metà campo. Ha messo il suo bollino sull’Inter e adesso il suo posto a centrocampo con Barella e Brozovic non è più in discussione. Da quando il turco è titolare, anche he l’Inter ha cambiato passo. Questo Calhanoglu non si è visto nemmeno al Milan, penso che questa sia la sua versione migliore da quando è in Italia”.