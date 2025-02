Anche per il 2025 Il Foglio Sportivo rinnova l'ormai tradizionale appuntamento di San Siro per la festa dello sport. Giovedì 10 aprile, dalle 9,30 alle 17, tanti protagonisti del mondo dello sport si incontrano per parlare a 360 gradi del panorama sportivo italiano e non solo. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del Foglio. Al termine della giornata ci sarà una visita degli spogliatoi e del campo.

Tanti, come di consueto, i protagonisti annunciati del mondo del calcio: dal presidente dell'Inter Beppe Marotta a Ezio Simonelli, numero uno della Lega Serie A, passando per Luca Percassi, Rebecca Corsi, Paolo Scaroni, fino al presidente della FIGC Gabriele Gravina.