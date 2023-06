Intervenuto ai microfoni di Sportitalia.com, l'ex attaccante Robert Acquafresca non usa mezzi termini nel commentare l'esito della finale di Istanbul: "L’Inter è stata proprio sfigata, lasciamelo dire, con il City. Per come i nerazzurri hanno interpretato il match potevano davvero fare il colpaccio".

Lukaku ha subito molte critiche ed ora la sua permanenza è ancora incerta. Pensi rimarrà?

"Me lo auguro, perché è un grandissimo attaccante ed i suoi valori assoluti non si discutono di certo per una partita. Ora è in una posizione difficile, ma può dare ancora tanto all’Inter".