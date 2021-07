Acqua S. Bernardo festeggia il diciannovesimo scudetto nerazzurro

Acqua S.Bernardo, Official Water Partner dell'Inter, ha messo a disposizione un pack con un design esclusivo in onore del 19esimo Scudetto

Non finiscono le celebrazioni del tricolore, il 19esimo della storia della Beneamata. Acqua S.Bernardo, Official Water Partner di FC Internazionale Milano, ha messo a disposizione di tutti i tifosi nerazzurri un pack con un design esclusivo per celebrare il 19esimo Scudetto del Club - come si legge su Inter.it -. Si tratta di un’edizione limitata di 250.000 lattine di acqua minerale in formato 33cl.