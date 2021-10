Aceti e Magistretti insistono: “Riqualificare San Siro scelta migliore per tutti”

I due ingegneri varesini: "I lavori sarebbero svolti permettendo sempre lo svolgimento di partite e concerti"

Riccardo Aceti e Luigi Magistretti , i due ingegneri varesini che hanno presentato un progetto di riqualificazione dello stadio Meazza, tornano a rilanciare la loro idea dalle colonne del quotidiano La Prealpina: "Il nostro progetto rappresenta una soluzione win-win per tutte le parti in gioco: il Comune, i cittadini, le due squadre e gli investitori. Secondo il nostro progetto, i lavori di riqualifica di San Siro saranno realizzati permettendo sempre lo svolgimento delle partite e dei concerti, nel rispetto delle condizioni di accesso e logistiche e seguendo le più rigorose norme di sicurezza".

I due ingegneri prendono come esempio quanto avvenuto a Madrid con il Santiago Bernabeu: "Il Real Madrid non ha pensato di demolire l'impainto, ma ha avviato un progetto di ristrutturazione e riqualifica dello stadio, come vorremmo fare noi con il Meazza. Anche a Barcellona il prestigioso Camp Nou verrà riqualificato. In entrambi i casi si è deciso di optare per una scelta economica, finanziaria, costruttiva, affettiva e virtuosa: riqualificare senza ulteriore consumo di suolo".