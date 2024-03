La sentenza che ha portato all'assoluzione di Francesco Acerbi non è andata giù a Juan Jesus. Il difensore del Napoli, che dopo Inter-Napoli aveva accusato il nerazzurro per razzismo, manda un messaggio cambiando l'immagine del profilo su Instagram: un pugno chiuso, il sinistro, in una foto in bianco e nero.

Un chiaro richiamo il gesto del movimento rivoluzionario 'Black Power' contro ogni forma di razzismo.