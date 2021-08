Accordo Sky-Dazn per i locali pubblici, via libera dalla Serie A

I 20 club di massima serie collegati hanno accolto favorevolmente la richiesta. Ora manca l'ok di Agcom e Agcm

Stamattina si è svolta l'assemblea della Lega Serie A con tutti i 20 club collegati in videoconferenza. I club hanno acconsentito alla richiesta di Dazn di poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 (7 partite, di cui Dazn detiene l’esclusiva) per la trasmissione nei pubblici esercizi in via non esclusiva. Adesso, riporta Calcio e Finanza, servirà l’autorizzazione di AGCom e AGCM per l’utilizzo di questi diritti da parte di Sky in modalità non esclusiva. Una volta superato anche questo passaggio, la pay-tv di Comcast avrà il via libera definitivo.