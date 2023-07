"L'equazione 'chi più spende più vince' non è vera", ovvero il mantra di mercato di Beppe Marotta, trova d'accordo Beppe Accardi, procuratore sportivo, che ha parlato così delle strategie dell'Inter ai microfoni di Radio CRC: "Quest’anno tutte le società stanno facendo un mercato al risparmio perché stanno incassando tanto e cercano di spendere meno, cosa che a volte potrebbe essere un bene. Poi l’esempio del Napoli dell’anno scorso non è passato inosservato, perché ha dato lezione di come si può vincere facendo quadrare i conti e sono stati bravissimi. Sfido chiunque l’anno scorso per come conoscessero i nuovi acquisti, a pensare che potessero fare ciò che hanno fatto.

Invece il Napoli è stato bravo a scegliere i giocatori adatti al gioco di Spalletti, non è stato un miracolo, ma un miracolo programmato. A mio avviso si può ripetere con modi diversi. Il Napoli è diventato una gran bella realtà".