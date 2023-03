Intervistato da TMW Radio, l'agente Giuseppe Accardi analizza così diversi temi d'attualità, a cominciare dall'interesse di Inter e Juventus per Antonio Conte: "Chi non farebbe bene a pensarci? Penso che sia però diventato troppo caro per il calcio italiano, anche per quello che pretende. È diventato un manager all'inglese, che vuole vincere e ti fa spendere tanti soldi. Il calcio italiano non può permettersi di spendere questi soldi. È un valore aggiunto ma costa tanto".