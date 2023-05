Serata speciale per circa 450 persone che si sono trovate a tu per tu con Javier Zanetti, l’ex capitano e vice presidente dell’Inter, ospite quest'oggi a Bugnara, paesino della provincia de L'Aquila, in vista del camp dei “Leoni di Potrero”, il centro di formazione calcistica di Zanetti e dell’altro ex calciatore dell’Inter Esteban Cambiasso, che si svolgerà proprio a Bugnara dal 19 al 24 giugno. Presente anche l’Inter Club di Pacentro, altra località dell'Abruzzo montano, che ha omaggiato Zanetti di una statua in terracotta.

Nel corso della serata, Zanetti ha fatto più volte una promessa ai presenti: “Riusciremo ad andare avanti tutti insieme per la nostra Inter. Forza Inter”.