"Mi auguro che la UEFA premi una nazione che ha bisogno di fare come l’Italia e non chi ha già fatto. Il nostro Paese in passato ha già dimostrato, come con Expo, di saper lavorare bene quando c’è una scadenza. Se tutto andrà bene avremo nove anni per rispettare gli impegni". Così il ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, intervenendo da remoto all’evento “Salute Direzione Nord” sulla candidatura dell’Italia come Paese ospitante dei campionati europei di calcio del 2032.

Abodi si è anche soffermato anche sul tema della giustizia sportiva: "Quando il reato contestato riguarda stagioni sportive precedenti, a me piacerebbe che quella corrente proseguisse il suo iter e che i procedimenti sportivi arrivassero tra la fine della competizione e l’inizio di quella successiva. Non sempre succede. Quando uno o più club incorrono in un procedimento bisogna tener conto che ce ne sono tanti altri che devono continuare la competizione con delle certezze, il primo tema è il rispetto della competizione e chi sbaglia paga".