Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Messaggero, il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato a parlare della creazione della Commissione per i controlli dei club professionistici, ribadendo come risponda ad alcune necessità del sistema sportivo: "La Commissione è stata ispirata dalla consapevolezza di dover passare dalle parole ai fatti, per garantire terzietà, indipendenza, trasparenza, tempestività ed efficacia ai controlli, l’equa competizione e rendere il sistema più competitivo e sostenibile".

Abodi prosegue spiegando quello che sarà il funzionamento: "La Commissione utilizzerà gli strumenti che le verranno affidati, tenendo conto delle norme federali e restituendo alla Federcalcio e alla Federbasket la rappresentazione fedele dei riscontri. Ma svolgerà anche una funzione propositiva, sempre nel rispetto dell’autonomia dello sport, per contribuire a rendere il processo sempre più puntuale ed efficiente".