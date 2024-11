"Credo che lo stadio di San Siro abbia delle caratteristiche che meritano rispetto, ma Milano merita rispetto anche dal punto di vista delle nuove infrastrutture esplorative". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, durante l'evento 'Italia Direzione Nord' svoltosi presso la Triennale di Milano. Per quanto riguarda le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Abodi ha aggiunto: "Nonostante il tempo non ci sia amico stiamo collaborando con spirito tale per cui rispetteremo gli impegni e ci presenteremo al mondo nel giusto modo. Sono pochi 440 giorni per finire di realizzare tutto, ma noi vogliamo prepararci per una edizione dei Giochi memorabile e questo passa dalla realizzazione delle infrastrutture. Le Olimpiadi avranno un'eredità ambientale degna delle aspirazioni di tutti noi", ha concluso.