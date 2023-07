Da Cristiano Ronaldo a Marcelo Brozovic, passando presumibilmente per Sergej Milinkovic-Savic, i club dell'Arabia Saudita fanno man bassa sul mercato internazionale. Una situazione che il Ministro dello Sport Andrea Abodi, intervistato da Radio 24, commenta senza nascondere alcune preoccupazioni: "Sul piano economico rischiamo di perdere il confronto con l'Arabia Saudita, ma molti calciatori hanno scelto di restare nel nostro campionato. In Arabia è un campionato di Stato, non aperto, spero che il calcio aiuti processi di democratizzazione", ha aggiunto.