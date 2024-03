La volontà di accelerare il percorso burocratico per la costruzione o alla ristrutturazione dei vari stadi italiani resta una priorità per il mondo del calcio italiano. E nel percorso per facilitare i vari passaggi per ottenere il via libera ai lavori necessari per il riammodernamento degli impianti italiani, o per la costruzione di nuovi, si fa sempre più insistente la possibilità di nominare un commissario speciale che segua i dossier che le società e le istituzioni locali presenteranno di volta in volta, con un occhio di riguardo per gli Europei del 2032 che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha in mano l'eventuale nomina, è stato visto pranzare qualche giorno fa a Roma con Michele Uva, ex dg della Federcalcio e attualmente direttore della sostenibilità sociale e ambientale della UEFA. Proprio Uva potrebbe essere il nome ideale: Abodi cerca nuovi strumenti da mettere in campo e a Uva ha offerto di lavorare ai progetti degli stadi fino al 2026, quando si tireranno le somme per decidere quali saranno i cinque impianti che ospiteranno le gare del torneo continentale.