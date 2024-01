Anche il ministro dello Sport Giovanni Abodi scende in campo dopo i beceri cori razzisti ricevuti stasera a Udine durante Udinese-Milan dal portiere rossonero Mike Maignan. Attraverso i propri social, Abodi commenta così il brutto episodio del Bluenergy Stadium: “Il mio, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città: vale sempre e ovunque! Come il RISPETTO: sempre e ovunque! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan”, le sue parole.

