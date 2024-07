Andrea Abodi, ministro per lo sport, interviene a RTL 102,5 mostrando tutta la sua contrarietà per lo spettacolo messo in mostra dall'Italia agli Europei. "Ero a Berlino, ho vissuto in presa diretta l'amarezza non di una sconfitta, ma di una disfatta, una resa incondizionata - dice Abodi - Non solo sportiva ma anche morale. La maglia azzurra deve ispirare chi la indossa e tirar fuori la forza morale. Siamo tornati a casa, quello che mi ha sorpreso è stata la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta deve emergere l'autoanalisi, è troppo facile guardare gli errori altrui. Lo sport insegna ad assumersi responsabilità".

"Non c'è stata reazione, un lampo, soprattutto nei momenti difficili - ha aggiunto Abodi -. I giocatori che vanno in campo lo sanno perfettamente, non si tratta di errori tattici o dei singoli, la squadra sembrava assente fisicamente e moralmente. E questo deve far fare ulteriori riflessioni per un punto e a capo".