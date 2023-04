"Per una serie di circostanze che dobbiamo saper valorizzare, sapendo che i problemi del calcio comunque vanno oltre la dimensione competitiva, il fatto che due italiane arrivino vicino alla finale è meraviglioso, per noi è un motivo di soddisfazione". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro dello sport, all'indomani della qualificazione alle semifinali di Champions League conquistata dal Milan ai danni del Napoli.

"Mi auguro che vadano avanti le italiane anche nelle altre competizioni, come Europa league eConference Leeague: abbiamo ancora tre squadre e io tiferò per l’Italia", ha concluso Abodi.