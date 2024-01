"Il confronto è iniziato. Il 2024 sarà un anno decisivo per dare senso e concretezza ai vari progetti presentati dalle amministrazioni comunali e dai club. Il governo, insieme alla FIGC titolare della candidatura, fornirà gli strumenti per accompagnare tutte le varie fasi del progetto". Così debutta il Ministro dello Sport Andrea Abodi dalle colonne de Il Secolo XIX, commentando il percorso che porterà alle candidature italiane per l'Europeo del 2032 che sarà organizzato insieme alla Turchia.

Abodi si è poi ampiamente soffermato sulle polemiche per l'abrograzione del Decreto Crescita: "Anche in questo caso sono convinto che il 2024 sarà un anno decisivo. Mi auguro che si possa arrivare a un tavolo con la Lega Serie A per discutere di un piano industriale. C’è bisogno di un dialogo con i 20 club nell’ambito di una riforma complessiva del sistema calcistico. Dobbiamo anche tener conto che, ogni anno, ci sono tre società che si alternano tra Serie A e B. Il calcio deve evolversi ed emanciparsi perché il modo per contenere l’indebitamento passa attraverso il rapporto con gli appassionati che hanno bisogno di prospettiva, credibilità e reputazione. Il calcio attraversa una fase critica, ma lo scorso anno tre squadre hanno raggiunto le finali delle tre competizioni europee. Non siamo andati ai Mondiali per due rigori ma ora siamo a EURO 2024, abbiamo vinto gli europei Under 19 e siamo vicecampioni del mondo Under 20".