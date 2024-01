Le scommesse diventano il nuovo obiettivo delle società calcistiche per ottenere nuove risorse dopo l'abrogazione del Decreto Crescita. Dopo le parole di Lorenzo Casini di due giorni fa, si esprime in merito anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che dalle colonne de La Stampa non ha aperto al ritorno dell’agenzie di scommesse come sponsor dei club, ma ha analizzato la questione di una percentuale da destinare ai club: "Credo che assegnare agli organizzatori degli eventi sportivi italiani una percentuale sulla raccolta delle scommesse possa evitare la loro esclusione dalla catena del valore, che fino a oggi va a beneficio dello Stato, del montepremi e dei concessionari.

Credo che questa misura possa essere introdotta attraverso il decreto di riordino del settore, nelle sue due dimensioni: digitale e fisica".