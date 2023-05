"Vogliamo abbattere questo ben di dio? Un posto così carico di storie, memorie, campioni cari. Me lo domando quanto sento parlare di buttare giù tutto per fare altrove". Scrive così, Diego Abatantuono, sul Corriere della Sera riguardo alla possibile sparizione dello stadio Meazza.

"Guardo le facce di quelli lì, quelli che ti dicono ma no cosa vuoi ristrutturare, e capisco subito che tipi sono. Molto, molto diversi da me - scrive l'attore -. Mi verrebbe da dire da noi che abbiamo solo da perdere e nulla da guadagnare perdendo il vecchio stadio. E anche le scuderie, la pista, il posto dove stanno i cavalli, con il loro bel portamento e la storia, un’altra, che segna il quartiere, la città, così carica di personaggi importanti, divertenti, balenghi. Teniamoci stretto San Siro. Rimodernando, accogliendo e raccontando a chi non c’era, come è bello conservare ciò che ha reso felici i loro padri, i loro nonni, trasformando un mondo in bianco e nero in un mondo a colori".