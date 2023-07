>"Dopo che Yann è venuto da noi in prestito dal Portogallo, abbiamo potuto vedere il potenziale in lui in breve tempo e lo abbiamo sviluppato insieme al giocatore negli ultimi due anni, dove Yann si è concentrato e ha lavorato duramente sul proprio sviluppo. Tutto è culminato nella sua grande ultima stagione, e negli ultimi sei mesi è stato chiaro che probabilmente non avremmo potuto tenere Yann" ha ammesso il direttore sportivo dell'Aarhus, Stig Inge Bjørnebye ai canali ufficiali del club danese. "A questo proposito, un grande elogio va al nostro staff tecnico per il loro lavoro con Yann, il che significa che ora continuerà la sua carriera all'Inter, dopo che c'era stato un grande interesse per lui. La cessione di Yann Bisseck è di gran lunga il più grande trasferimento di sempre per l'AGF, ed è la seconda volta in 12 mesi che stabiliamo un record di trasferimento dopo la vendita di Albert Grønbæk, uno dei nostri giocatori autoprodotti la scorsa estate. Con questo trasferimento, sottolineiamo che possiamo far crescere i giocatori ai massimi livelli - tutti all'interno e all'esterno del club possono esserne orgogliosi" conclude.