Tra i tantissimi ospiti vip sugli spalti di San Siro per assistere al derby di Champions League tra Inter e Milan, era presente anche Perr Schuurs, difensore del Torino, che ha assistito al match in compagnia del manager George Gardi. Chissà se l'olandese non abbia iniziato ad osservare gli schemi delle due squadre, visto che è dato come potenziale uomo mercato con nerazzurri e rossoneri in cerca di un difensore per la prossima stagione...