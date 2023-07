"Per me ci sfuggono tanti passaggi fondamentali. In primis: che tipo di trattativa c’è stata tra Inter e Lukaku? L’Inter lo voleva realmente riprendere? E, soprattutto, è stata determinante la scelta finale del calciatore? Senza sapere tutti questi elementi, è difficile esprimere un giudizio". Questo, ai microfoni di Italsportpress.it, il pensiero espresso da Antonio Paganin sulla vicenda che nelle ultime ore ha visto protagonista Romelu Lukaku.

Senza di lui è un’Inter più debole?

"Al momento intorno all’Inter vedo tanti punti interrogativi. Non è più debole perché ha perso Lukaku, ma le incognite sono tantissime per la partenza tutta in blocco di Handanovic, Brozovic, Skriniar, Gagliardini, D’Ambrosio e Onana: i nerazzurri hanno perso praticamente tutti i loro leader principali…".

Con chi sostituirebbe concretamente il centravanti belga?

"Faccio due nomi. Uno quello di Morata: è esperto, navigato, conosce la Serie A e si sposa a perfezione con Lautaro. L’altro è Beto: per caratteristiche fisiche e tecniche, richiama Lukaku".