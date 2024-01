Ospite su TMW Radio, Antonio Paganin dice la sua sulla lotta scudetto che vede coinvolte Inter e Juventus: "C'è chi è più esteta e chi è più pratico. Alla fine la differenza è la vittoria. Oggi serve essere pratici e la Juve, con un organico inferiore, è a ridosso dell'Inter. E' terribilmente pericoloso quando una squadra, nonostante le difficoltà, ti rimane attaccata. Se non fai il vuoto andando a questa velocità è preoccupante. Il dna della Juve non glielo togli, se ti rimane dietro è comunque lì a lottare. Vuol dire che c'è qualcosa nell'ambiente che ti fa dare qualcosa in più".