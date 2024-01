L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto oggi ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulla delicata questione legata al possibile rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter: "Le parole di Camano? È più un problema tecnico - ha assicurato -. C'è una società che è molto instabile, sempre in vendita, il leader calcistico vuole capire la direzione da qui in avanti ed è questo il problema. Non ha mai fatto una questione economica, ma vuole sapere l'Inter che direzione prende".

Due battute anche sulla questione arbitri: "Qui da noi siamo abituati a cercare sempre qualcosa che non c'è. Ci sta che la classe arbitrale non sia in alcuni elementi in forma, succede nei giocatori, ma da qui a vedere complotti no. Una volta c'è la Juve, una volta il Milan, tutto il mondo è Paese".