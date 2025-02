Interpellato dai colleghi di TMW Radio, Antonio Paganin si è soffermato sul momento dei nerazzurri. Triplete possibile? "E' affascinante come idea, ma complicata. Ora avrà in Champions tutti scontri di alto livello, poi in Coppa Italia ha due derby molto stressanti. Dovrà essere bravo Inzaghi a fare delle rotazioni per arrivare nei momenti importanti con una rosa con poche defezioni", ha concluso.