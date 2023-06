"Al netto che Frattesi molto probabilmente arriverà con l'addio di Brozovic, presumo che i ritocchi più importanti saranno fatti davanti. Non basta il solo Thuram". L'avviso è di Antonio Paganin, intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare le mosse di mercato dell'Inter dopo il recente sbarco del francese a Milano.

"Lukaku fa sorgere alcuni dubbi, era un giocatore ritrovato e nell'economia dell'Inter era importante, ma il prezzo per le casse dell'Inter è importante - prosegue nel suo ragionamento -. Trovare qualcosa in giro per le sue casse è complicato, soprattutto trovare uno all'altezza. E dietro serve ritoccare qualcosa. Darmian e Acerbi sono sui trenta, giovane è solo Bastoni, per i vari impegni servono innesti. C'è bisogno di giocatori da Inter. Il centrocampo sarà uno dei più forti, determinanti saranno le scelte davanti".