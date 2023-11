Antonio Paganin esce dalla dicotomia Inter-Juventus per lo Scudetto sostenendo ai microfoni di TMW Radio che quella per il titolo non sarà una lotta a due: "Inter squadra più verticale, costruisce con grande facilità e trova la porta più facilmente. La Juve è lo specchio della sua guida tecnica. Anche con la Fiorentina con il minimo legale ha ottenuto il massimo risultato.

Non so per quanto questa buona stella gli permetterà di rimanere lì. Non è una squadra spettacolare, l'Inter invece come manovra è più affidabile. Per me non è una lotta a due. Reputo ancora il Milan, nonostante le problematiche, la più seria candidata a contrastare l'Inter".