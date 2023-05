Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, si esprime ai microfoni di TMW Radio sulla qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League: "L'Inter ha fatto l'Inter, sorpreso dalla passività del Milan nonostante Rafael Leao. C'è grande soddisfazione per la finale, un bel traguardo. Inzaghi? Le critiche hanno fatto fare quel clic che gli hanno permesso una gestione ottimale. Io avevo dubbi sul fatto che riuscisse ad allenare una big. Tutte le rotazioni viste nell'ultimo periodo sono il frutto invece di un salto in avanti. Quindi le critiche hanno smosso qualcosa. L'orgoglio dei giocatori, le capacità dello staff nel toccare le corde giuste, ma il clic c'è stato. Le partite col Milan non hanno avuto storia, il Milan non ha potuto competere con la qualità dell'Inter. E in finale spero arrivi il Real Madrid".

Che voto dà al cammino in Champions dell'Inter?

"L'Inter di adesso è veramente una macchina quasi perfetta. E' un percorso da 8, le manca una grande big battuta nella fase finale. Col Bayern ha perso due volte e il Barcellona non è quello di adesso. Gli manca lo scalpo forte di una big, che ti certifica la tua forza".

Il protagonista sul campo chi è stato in questo cammino?

"Il centrocampo, che ha fatto la differenza. Qualità, brillantezza, pochi ce l'hanno così a livello europeo. Mi sono divertito davvero a vederli giocare quest'anno. E nell'ultimo periodo si è permesso anche di tenere fuori Marcelo Brozovic".