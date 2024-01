"Se andiamo a pesare in base alle assenze, legate allo stesso reparto e che è il fulcro del gioco dell'Inter, c'è un disequilibrio. La Fiorentina con la sua manovra e le sue verticalizzazioni potrebbe creare qualche problema all'Inter" è la previsione di Antonio Paganin sul match di domani sera in programma al Franchi tra la Fiorentina e l'Inter fatta ai microfoni di Radio Firenzeviola.

"Lautaro sta diventando determinante, si sta affermando nell'ultimo periodo, anche in Nazionale non era così protagonista. Beltran a me piace molto, anche se le due punte non colmano il gap di gol ma legano benissimo e nel gioco di Italiano le punte devono soprattutto creare gli spazi per permettere agli altri di trovare la porta. A me piace insomma".