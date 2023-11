Nel corso del consueto intervento su TMW Radio, Antonio Paganin ha sottolineato le differenze tra Inter e Juventus: "L'Inter non ha preso giocatori con investimenti importanti, si è dovuta anche arrabattare ed è rimasta lì. Vuol dire che c'è qualcosa in più dell'organico, una dirigenza che fa la differenza. Si è costruita una squadra forte e un'immagine allo stesso livello. Dimarco è come Gatti alla Juventus, la società è riuscito a trasformarlo in un giocatore di livello, ma così è stato anche per tanti altri. Pensiamo a Barella, Thuram. Tanto merito alla guida tecnica ma anche a chi ha fatto scouting".

A parte Lautaro il giocatore che l'ha più sorpresa finora?

"Yann Sommer. Se ci ricordiamo cose si è presentato, invece rende semplici anche delle parate molto complicate. Viene chiamato in causa poche volte ma è sempre decisivo, efficace".