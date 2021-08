Correa a InterTV: “Inzaghi mi ha voluto tanto, farò il massimo per lui”

Le parole di Correa a Inter Tv dopo la doppietta al Bentegodi che ha regalato la vittoria ai nerazzurri

Esordio con gol per Joaquín Correa che ci mette nove minuti a sottoscrivere il tabellino: entra al 74esimo, segna all’83esimo e soli dieci minuti dopo replica regalandosi un esordio da incorniciare. Dopo una serata da fuochi d'artificio, a presentarsi ai microfoni di Inter TV per commentare quanto fatto è anche il Tucu, protagonista della notte veronese.

"Non sognavo un esordio così, è stato bellissimo. Dare il mio contributo è stato molto bello e sono contento".

Come ti senti?

"Mi sento molto bene, mi sono preparato bene prima di venire qui e sono contento ad aver contribuito oggi alla vittoria di questa partita grazie ai miei compagni che in questi due giorni mi hanno aiutato".

"Sì, subito. Appena sono arrivato mi hanno fatto sentire uno in più e questo aiuta tanto. Ti fanno sentire bene per farti inserire il più velocemente possibile".

Come è andato il feeling in campo?

"Mi sono trovato bene e abbiamo ancora tempo per conoscerci. Penso però che ci troveremo molto bene. Abbiamo tutti l'obiettivo di portare l'Inter al massimo".

"No, io sono una seconda punta che gira intorno ad un altro ma posso anche fare la prima punta. Mi piace muovermi nel campo e cercare di far giocare bene i miei compagni".

"Sì, da subito. Ho incontrato i tifosi anche per strada che mi chiedevano di venire all'Inter e di sognare insieme. Sono felicissimo davvero per come mi hanno accolto".